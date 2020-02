Miljoen voor legionella-gedupeerden

De slachtoffers en nabestaanden van de legionellaramp in Bovenkarspel in 1999 krijgen samen bijna 1 miljoen euro schadevergoeding.

Dat is vrijdag bekend gemaakt door de Stichting Tegemoetkoming Legionellaslachtoffers (STL).

STL heeft aan 140 slachtoffers (of hun nabestaanden) een schadevergoeding toegekend. Zij krijgen elk 63% van hun claims. Voorzitter Theo Kremer: 'De uitkeringen zijn aanzienlijk, maar het bedrag dat in kas is is helaas onvoldoende om de schade helemaal te vergoeden. We hopen dat voor alle slachtoffers met deze regeling een ingrijpende en vervelende periode kan worden afgesloten.'

Op de Westfriese Flora werden destijds 242 mensen ziek; 32 van hen overleden aan de gevolgen van de besmetting.

Het geld dat nu wordt uitgekeerd komt van de aansprakelijkheidsverzekeraars van enkele bedrijven, die op de Flora een stand hadden. Zij hebben de STL gevraagd het beschikbare bedrag als financiële tegemoetkoming te verdelen onder de bezoekers, die zijn besmet en daardoor schade hebben geleden. De STL heeft nu inzicht in de geleden schade en is overgegaan tot uitkering.

Kremer: 'We hadden als STL de beschikking over een kleine miljoen euro. Dat wordt nu vrijwel geheel uitgekeerd. Tot het einde van het jaar blijft nog iets meer dan tienduizend euro onder ons beheer voor eventuele naclaims en kosten. Als dat bedrag niet wordt aangesproken zullen we het overmaken naar de Stichting Veteranenziekte. En we zullen onze werkzaamheden door een accountant laten controleren.'

Een schaderegeling heeft veel voeten in de aarde gehad. De Zutphense journalist Nico Hoffer trok de kar. Later bleek de Winterswijkse Stichting Talpa over 5 ton aan niet betaalde schadevergoeding te beschikken. Dat geld moest later na een rechterlijke uitspraak worden verdeeld in overleg met de Consumentenbond. Daarvoor werd de nieuwe stichting STL opgericht. Verzekeraar Nationale Nederlanden en enkele andere verzekeraars van standhouders op de Flora hebben samen zo'n 950.000 euro aan schadevergoeding betaald.