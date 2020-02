Roy Makaay stopt met profvoetbal

Hij stopt na dit seizoen definitief met voetballen.

De 35-jarige aanvaller stond in de belangstelling van Vitesse. De Arnhemmers hadden Makaay graag nog een keer naar het Gelredome gehaald. De geboren Wijchenaar wordt nu jeugdtrainer bij Feyenoord.



Makaay speelde behalve voor Feyenoord en Vitesse ook voor amateurclubs Woezik uit Wijchen, DIOSA uit Balgoij en SV Blauw Wit uit Nijmegen. In het buitenland boekte hij successen bij Tenerife, Deportivo la Coruña en Bayern München. Hij speelde 43 keer voor Oranje en maakte in die wedstrijden zes goals. Makaay is bezig aan zijn derde seizoen bij Feyenoord.

In januari liet Makaay nog weten dat hij alleen nog zou overwegen om naar Vitesse te gaan. De Arnhemse club had hem nog geen aanbieding gedaan. Het is onbekend of de club nog met Makaay om de tafel heeft gezeten over een contract.