'Tientallen fouten Defensie bij dodelijk incident militair'

Dat meldt Dossier EenVandaag, dat over een intern rapport van Defensie beschikt.

De militair, die was gelegerd in Schaarsbergen, raakte onwel tijdens een zelfverdedigingstraining. Hij overleed 6 dagen later. Justitie concludeerde dat er geen bewijsbaar verband was tussen de klappen die hij kreeg en het hersenletsel. Daarom werd er niet niemand vervolgd.



In het rapport staat onder meer dat er te weinig instructeurs waren voor toezicht. Er was ook onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Mogelijke risico’s werden onvoldoende onderkend en beheerst, aldus Dossier EenVandaag. De cultuur van de organisatie laat ruimte tot het nemen van onvoldoende doordachte en daardoor onnodige risico's, meldt het televisieprogramma.

Dossier EenVandaag legde het medische rapport en de scans van het hersenletsel voor aan Paul Depauw van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie. Hij concludeert dat het hersenletsel niet door een val is ontstaan, maar door harde klappen tegen het hoofd in combinatie met hard heen en weer schudden.

Foto: begrafenis van de militair in het Limburgse Bunde