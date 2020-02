'Klacht over seksueel misbruik Villa de Luchte snel afhandelen'

Het moet snel duidelijk worden hoe het zit met de afhandeling van een klacht over seksueel misbruik in Villa de Luchte in Lochem.

Dat heeft staatssecretaris Van Rijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg laten weten. Van Rijn zegt dat in antwoord op vragen van de SP (pdf).

Een vrouw diende in november 2012 bij de inspectie een klacht in over de kwaliteit van zorg die haar demente moeder kreeg bij Villa de Luchte. Enkele weken later zei de vrouw dat ze vermoedde dat haar moeder seksueel werd misbruikt. De inspectie stelde een onderzoek in, maar vond geen aanwijzingen dat er inderdaad sprake was van seksueel misbruik. De politie zag ook geen aanleiding om de klacht die bij de zedenpolitie was binnengekomen nader te onderzoeken, aldus Van Rijn.

Onderzoek duurt te lang, onder meer door overname



Twee zaken die de vrouw bij de inspectie meldde, zijn inmiddels afgehandeld. Eén zaak, over de afhandeling van de klacht door de directie van Villa de Luchte, is nog niet afgerond. De inspectie nam die zaak na een gesprek op 22 juli 2013 met de vrouw in behandeling. De inspectie heeft voor zo'n complexe kwestie 8 maanden de tijd om het onderzoek af te ronden. Dat is in dit geval niet gelukt, zegt Van Rijn. Volgens hem komt dat onder meer door het overnameproces rondom Villa de Luchte. De instelling is op 28 februari dit jaar overgenomen door Martha Flora.

Niet meer meldingen over seksueel misbruik



Er gingen geruchten dat er meer klachten bij de inspectie waren binnengekomen over seksueel misbruik. Volgens Van Rijn zijn er na de melding door de vrouw 2 meldingen binnengekomen over de zorgverlening in Villa de Luchte, maar die gingen niet over misbruik.

Wel veel mis in de Luchte



Voordat de vrouw naar de inspectie stapte, had onder meer vakbond Abvakabo FNV al geklaagd over Villa de Luchte. Dat leidde tot een onaangekondigd bezoek door de inspectie, die constateerde dat er veel mis was. Zo werden volgens de inspectie alle cliënten als onmondigen behandeld, deugden de medicijnverstrekking, de maaltijden en de brandveiligheid niet en was de aansturing van de medewerkers minimaal.

Ultimatum



In februari 2013 bleek volgens de inspectie dat er veel was verbeterd, maar de zorg was zeker nog niet optimaal. Zaken als voeding, valpreventie, incontinentie en de omgang met dementerende cliënten waren niet in orde. De nieuwe directie heeft tot 2 mei dit jaar de tijd om de 'verbeteracties' door te voeren.