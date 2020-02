Basketbalsters Batouwe hebben grootste fan in burgemeester Schuurmans

Dit gebeurt door burgemeester Marianne Schuurmans.



Afgelopen weekend voerden ze een huzarenstukje uit door voor het eerst in hun bestaan de landstitel op te eisen. Dit na een schier kansloze achterstand in de play-offs tegen Lions uit Landsmeer.

Het Betuwse team keek na drie wedstrijden in de finale om het kampioenschap tegen een 3-0 achterstand aan. Niemand die nog een stuiver gaf om de kansen. Nog nooit maakte een Nederlandse vrouwenbasketbalploeg in een 'best-of-7 serie' die achterstand goed.

Financiële problemen

Batouwe kende de laatste tijd veel financiële malheur. En die problemen zijn nog niet voorbij, weet supporter én burgemeester van Lingewaard Marianne Schuurmans.



'De sporthal in Bemmel voldoet eigenlijk niet, maar er is geen geld voor nieuwbouw', legt Schuurmans uit. 'Dat kost miljoenen. Zoveel geld hebben we als gemeente Lingewaard ook niet. De club moet uit eigen middelen financiën genereren.'

Schuurmans zegt dat ze als privépersoon de club wil helpen. 'Ik kan misschien wat voor de club betekenen als ambassadeur. Daar gaan we de komende tijd eens over praten.'

'Geweldige sport'

Ze bekent dat ze door de verrichtingen van de dames van Batouwe fan is geworden. 'Ik had helemaal niets met sport, behalve met schaatsen op tv. Maar ik was bij het 40-jarige bestaan van Batouwe en heb wat wedstrijden gezien, ook in de finale, en ik vind het geweldig. Toen ik op vakantie was in Amerika ben ik naar een profwedstrijd geweest tussen Miami en Orlando. Wat was dat een feest.'

De huldiging van de damesploeg van Batouwe is om 17.30 uur op de markt Bemmel. De feestelijkheden worden onder meer opgeluisterd door een dweilorkest.