Burgernet wordt landelijk ingevoerd

Burgernet is een alarmeringssysteem waarbij de deelnemers via hun vaste of mobiele telefoon een bericht krijgen over bijvoorbeeld een overval. Wie iets ziet wat met de zaak te maken heeft, kan die informatie kwijt via een gratis nummer.

Tussen september 2008 en mei 2009 is het systeem 200 keer ingezet. In 41% van de gevallen had de oproep effect. De invoering kost zo'n 4 miljoen euro.

