Terugkeer Katja naar Ede nog onzeker

Het is nog lang niet zeker dat Katja Leendertz uit Ede terugkomt bij haar moeder in Nederland.

Dat zegt de advocaat van de moeder.

Het meisje werd in mei vorig jaar door haar vader meegenomen van een schoolplein in Ede en meegenomen naar Amerika. Een Amerikaanse rechter heeft in hoger beroep bepaald dat Katja door haar vader is ontvoerd en dat ze daarom terug moet naar Nederland. Maar de vader kan daartegen in beroep gaan.

Het meisje woont nu met haar vader in de VS. Het hoogste Amerikaanse hof bepaalde vorige maand dat de voogdij terecht aan hem is toegewezen.