Bewoners Hees opgelucht na verdwijnen KNVB-pand

Ze hebben jarenlang last gehad van krakers die het voormalige KNVB-kantoor hadden bezet.

Postkantoor

Het pand uit 1899 diende tot 1930 als postkantoor. Historicus dr. Henk Termeer die onder meer een boek schreef over Hees: 'Een postkantoor betekende heel wat in die tijd, want het zorgde voor snel contact met de rest van het land. Het was dus een logische aanvulling op de elektrische tram naar het toenmalige dorp Hees die er in 1922 kwam.'

KNVB

Na 1930 diende het pand als woningbedrijfspand en als showroom voor schoolmeubilair. Van 1977 tot 1998 zat er een KNVB-kantoor. Plannen van een projectontwikkelaar die er daarna een appartementencomplex wilde bouwen, werden afgewezen door de gemeente en nieuwe plannen werden door de buurt afgewezen. De buurt heeft nog geprobeerd om een monument van het pand te maken, maar zonder succes.

'Kachelpijpen staken uit de ramen buiten'

In 2010 waren de nieuwe plannen voor appartementen op het terrein, rond en eind 2011 verlieten antikraak bewoners het pand, waarna water, gas en elektriciteit werden afgesloten. Nadat in september 2011 de projectontwikkelaar zich terugtrok, werd het pand gekraakt.

Sindsdien hebben omwonenden jarenlang last gehad van de krakers. Voorzitter Ton van Seters van Dorpsbelang Hees: 'Er was vaak muziek in de nacht, er liepen veel honden rond het huis en er was een gevoel van onveiligheid. Buurtkinderen durfden niet meer op straat te spelen, er was angst voor brand en ongedierte in de verwilderde tuin. Er was zelfs stankoverlast van de kachelpijpen die uit de ramen naar buiten staken.'

Ontruiming

In april 2014 werd het pand door politie ontruimd, waarbij twee krakers werden gearresteerd. Inmiddels is het pand gesloopt en heeft wethouder Velthuis het startsein gegeven voor de bouw van tien appartementen.