Scholieren die elkaar naar het leven staan? Zet ze naast elkaar in de klas

Wat doe je met leerlingen die elkaar niet kunnen luchten of zien? Die zet je naast elkaar in de klas.

Dat is de conclusie van psycholoog Yvonne van den Berg van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze deed onderzoek onder meer op scholen in Nijmegen, Driel, Didam en Duiven.

Vragenlijsten

Voor haar onderzoek liet Van den Berg leerlingen uit 27 klassen vragenlijsten invullen over elkaar. Wie vonden ze aardig, en wie beslist niet.



Op Radio Gelderland sprak Peter van den Hout met de onderzoekster:



Op basis van die uitkomsten mocht Van den Berg de indeling van de klas bepalen. 'De leerkracht zou zich daar niet mee bemoeien', legt de onderzoekster uit.

'Niet iedereen vindt elkaar aardig'

Na 10 weken vulden de leerlingen de vragenlijst opnieuw in. Wat bleek: veel kinderen vonden elkaar stukken aardiger. Van den Berg: 'In twee derde van de gevallen was dat zo. In de andere gevallen niet. Maar het is een illusie te denken dat iedereen elkaar aardig vindt.'

Inspiratie voor scholen

De psychologe denkt niet dat ze met haar onderzoeksresultaten bij de poort naar wereldvrede staat. 'Het is een extra handvat, meer niet.' Vrijdag promoveert ze op haar onderzoek: 'Ik hoop in ieder geval dat we veel scholen geïnspireerd hebben.'