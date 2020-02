Onderzoek naar misbruik door paters

HEERENBERG - Het bestuur van de congregatie van Salesianen gaat een onderzoek instellen naar mogelijke gevallen van kindermisbruik in 's-Heerenberg.Paters hebben in een rooms-katholiek internaat in de jaren zestig en zeventig jarenlang jongens misbruikt.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad en de Wereldomroep.

Uit het onderzoek zou blijken dat de paters in het Don Rua klooster zeker vier, maar wellicht meer slachtoffers hebben gemaakt. Destijds woonden in het internaat ongeveer honderd jongens tussen de twaalf en achttien jaar. Een oud-leerling zegt in de uitzending van de Wereldomroep dat het bekend was dat sommige paters jongens misbruikten. In de uitzending is het verhaal te horen van een jongen die twee jaar lang misbruikt is door een pater. Het misbruik gebeurde in de kamer van de pater.

Een pater gaf ook les op een middelbare school in Doetinchem. Hij zou tijdens een wintersportvakantie een leerlinge hebben misbruikt. Ook is er een geval bekend dat een pater een leerling misbruikte buiten het klooster en het internaat.

De hoogste Salesiaan in Nederland, pater Spronck, heeft zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers.

Slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld, kunnen terecht bij Hulp & Recht. Deze instelling helpt mensen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door priesters, religieuzen en kerkelijk werkers.