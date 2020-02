Excuses voor 10 gezinnen Terweijde

Volgens burgemeester Van Schelven had het anders gekund. Hij zei dat tijdens donderdag tijdens een raadsvergadering.

Overlastgevende gezinnen moet duidelijk worden gemaakt dat er grenzen zijn, en daarom stuurde corporatie Kleurrijk Wonen mede namens de gemeente en de politie een brief met daarin een eerste waarschuwing voor huisuitzetting.

Gevolg is dat de Marokkanen het overleg over de problemen in Terweijde hebben opgeschort. Volgens de Vertegenwoordiging Marokkaanse Nederlanders Culemborg zijn de gezinnen erg geschrokken door de brief. Volgens de woordvoerder is het onaanvaardbaar dat er geen overleg is geweest. Ook zijn er volgens hem alleen maar brieven naar Marokkaanse gezinnen gestuurd en niet naar Molukse.

De gemeente Culemborg stelt het te betreuren dat de Marokkanen de samenwerking opgeschort hebben. De gemeente doet er alles aan om het gesprek met de Marokkaanse vertegenwoordigers op gang te houden. Culemborg wil in gesprek blijven met de Marokkaanse en Molukse gemeenschap om van Terweijde weer een mooie en leefbare wijk te maken.

De woningcorporatie zegt de overlast in Terweijde spuugzat te zijn, maar geeft net als burgemeester Van Schelven toe dat het beter was geweest om eerst te overleggen met de Marokkanen en de Molukkers.

In de wijk Terweijde was het begin dit jaar een tijd lang onrustig vanwege rellen tussen Molukkers en Marokkanen. In de wijk golden een noodverordening en een samenscholingsverbod. Om de problemen in de wijk aan te pakken, rekent de burgemeester op minimaal een miljoen euro uit Den Haag.

Klik hier voor de brief van woningcorporatie Kleurrijk Wonen.