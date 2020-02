Woonlasten Rijnwaarden meest gestegen

De lasten voor huiseigenaren in Rijnwaarden stegen in de afgelopen vier jaar het hardst.

Huiseigenaren met een gezin zijn daar zo'n 41 procent meer aan gemeentelijke woonlasten gaan betalen. Alleenstaanden zelfs 69 procent meer.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) naar de woonlasten in 408 gemeenten dat vrijdag is gepresenteerd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Arnhem staat op de derde plaats. Daar stegen de woonlasten voor gezinnen met ruim 32 procent, voor alleenstaanden met zo'n 35 procent. In onder meer Bronckhorst en Nijmegen daalden de lasten met enkele procenten.



"Het rioolrecht zorgt in veel gemeenten voor de grootste stijging van de woonlasten", aldus de VEH. In Rijnwaarden gingen de kosten daarvoor in vier jaar tijd met 41 procent omhoog. Aan woonlasten waren huiseigenaren in die gemeente in 2007 nog 454 euro kwijt, dit jaar 642 euro.



Volgens de VEH zijn stijgingen of dalingen van de gemeentelijke woonlasten voor veel eigenwoningbezitters een belangrijke graadmeter voor het stemmen bij de lokale verkiezingen.



Dit jaar zullen de gemeentelijke lasten volgens de VEH voor woningeigenaren gemiddeld stijgen met 2 procent. De grootste stijging komt in 2010 voor rekening van de Brabantse grensgemeente Baarle-Nassau, waar de gemeentelijke kosten met ruim 13 procent omhooggaan. In Nijmegen gaan de

lasten met 6 procent omlaag.



Landelijk gezien betalen huiseigenaren dit jaar in doorsnee 672 euro aan gemeentelijke woonlasten.