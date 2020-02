COA: geen asielzoekers in Oldenkotte in Rekken

In de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken komen geen asielzoekers.

Dat heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bekendgemaakt.

Het COA laat weten het opvangen van asielzoekers 'financieel-economisch' niet verantwoord te vinden. Een opvangcentrum in Rekken is volgens de organisatie alleen mogelijk als er in de buurt een grotere opvanglocatie is gevestigd met alle benodigde faciliteiten. Dit is niet het geval in de gemeente Berkelland. Rekken valt daar onder.

Maximum van 750 te veel

Berkelland had vanaf het begin moeite met het maximumaantal van 750 op te vangen asielzoekers in de voormalige tbs-kliniek, legt burgemeester Joost van Oostrum uit. 'We wilden er veel minder en alleen in de bestaande bebouwing van Oldenkotte.'

Veel verzet

Er was vanuit de bevolking ook veel verzet tegen het plan voor Oldenkotte. In december liepen honderden mensen mee in een protestmars. Eerder werden al ruim 900 handtekeningen verzameld.

Van Oostrum benadrukt nieuwe aanvragen van het COA 'serieus te bekijken. We hebben als gemeente een verantwoordelijkheid voor het opvangen van asielzoekers.'