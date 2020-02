18 jaar cel schutter zaak-Nijkamp

De 25-jarige man die Gert Nijkamp uit Apeldoorn heeft neergeschoten, is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf.

De man die hem opdracht gaf moet 20 jaar de cel in. Een handlanger is door de Zutphense rechtbank veroordeeld tot 17 jaar. De advocaten gaan in hoger beroep.

Nijkamp werd in 2007 neergeschoten voor de school van zijn zoontje in Apeldoorn. Justitie deed er 1,5 jaar over om de daders op te sporen. Het brein achter de liquidatie loopt nog vrij rond, er loopt nog een politie-onderzoek naar deze persoon.

De rechtbank oordeelde verder dat justitie te ver is gegaan in deze zaak. Rondom de schutter werd een nep-criminele organisatie gecreëerd om hem in de val te lokken. Daarmee heeft justitie de wet overtreden. Het bewijs dat daarmee werd verkregen, heeft de rechtbank daarom niet gebruikt.

