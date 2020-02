Bewoners Terweijde surveilleren

Voor dat plan is brede steun uitgesproken tijdens overleg tussen Molukse en Marokkaanse vertegenwoordigers, de politie en de gemeente Culemborg.

Er is urenlang gesproken over de problemen in de wijk. Volgens burgemeester Van Schelven volgt een aantal oplossingen op de korte, andere op de lange termijn. Daarover moet nog overleg volgen met de achterban. Na dagen van geweld is het rustig in de wijk. De politie blijft aanwezig.

De gemeente roept bewoners van Terweijde op informatie te geven aan de politie. Dat staat in een bewonersbrief die donderdag is verstuurd in de buurt. De gemeente heeft de indruk dat bewoners uit angst om zelf slachtoffer te worden niet met de politie durven te praten.

Klik hier voor de brief.