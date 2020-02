'Uitbuiting' door omstreden uitzendbureau bij bouwproject Nijmegen

Dat meldt het tv-programma Zembla.

'Uitbuiting'



Het uitzendbureau Atlanco Rimec werd beschuldigd van 'uitbuiting' van buitenlandse bouwvakkers bij de A2 tunnel in Maastricht. Net zoals in Maastricht werd ook in Nijmegen bijna 1000 euro ingehouden voor huisvesting en logistiek, waardoor de buitenlandse arbeiders minder overhouden dan het wettelijke minimumloon. Dit blijkt uit loonstrookjes in het bezit van Zembla. Ook zijn er Portugese arbeiders die meer uren maakten dan wettelijk is toegestaan.

'Nederlanders mochten wel naar huis'

De Portugees Teodore Homem werkte in Nijmegen voor Rimec en hij moest vaak overwerken: 'Als het werk af moet, dan gaat de Nederlander gewoon naar huis. Wij moeten dan het werk afmaken. Op ons staat meer druk.' Uit zijn loonstrook blijkt dat hij in april 2013 meer dan 60 uur per week werkte.

Contract ontbonden



In een reactie zeggen opdrachtgever van i-Lent Gemeente Nijmegen en bouwer Dura Vermeer dat ze Rimec recentelijk om opheldering hebben gevraagd. Toen een reactie uitbleef, heeft i-Lent per 30 maart het contract met Rimec ontbonden.

Dura Vermeer is niet van plan om een deel van de inhoudingen terug te betalen aan de Portugese bouwvakkers: 'De inhouding op het loon van de werknemers is uitgevoerd door Rimec, buiten het zichtveld en buiten verantwoording van i-Lent.' Volgens Dura Vermeer hebben slechts 2 werknemers overuren gemaakt.

Nieuw bedrijf mogelijk een voortzetting van Rimec



In plaats van Rimec wordt nu gewerkt met een nieuw bedrijf, Oradeo, dat volgens gemeente Nijmegen en Dura Vermeer geen relatie heeft met Rimec. Maar volgens verschillende bronnen van Zembla klopt dat niet. Volgens Werner Buelen van de Europese bouwbond is Oradeo een voortzetting van Rimec onder een andere naam.

'Al 15 jaar actief'



Nijmegen en Maastricht zijn slechts 2 van de meer dan 50 Nederlandse bouwprojecten waar Atlanco Rimec de laatste 7 jaar bij betrokken was. Volgens de Zweedse onderzoeksjournaliste Anne-Lena Norberg, die werkt aan een boek over Rimec, zit het bedrijf al 15 jaar in Nederland. 'Nu komen jullie er pas achter dat er iets verdachts is. In Zweden hebben we ze snel ontdekt, maar hier konden ze al die tijd hun gang gaan.'

'Onder een andere naam verder'



Zembla heeft Atlanco Rimec in Dublin benaderd. Het bedrijf stelt dat het 'altijd heeft gehandeld in overeenstemming met wet en regelgeving bij het tewerkstellen van werknemers in Nederland.' Ook is er volgens Rimec geen verbinding met het nieuwe bedrijf Oradeo. Als laatste meldt Rimec dat het bedrijf niet meer bestaat en onder een andere naam verder gaat.

i-Lent

i-Lent zijn de bouwwerkzaamheden bij de Waalbrug in Nijmegen, het project 'Ruimte voor de Waal'. Het project verbindt Lent en Nijmegen met elkaar. Het creëren van een rivierpark in de vorm van een eiland speelt daarin een essentiële rol.



Zie ook: Verlengde Waalbrug open voor Vierdaagse



Zembla wordt vanavond uitgezonden om 20.25 uur op NPO2.