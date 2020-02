'Geen opslag kernafval West Maas en Waal'

Dat schrijft de gemeente in een brief aan minister Verhagen van Economische Zaken.

Aanleiding is de discussie over ondergrondse opslag die is aangezwengeld na Verhagen's plan voor een tweede kerncentrale in Nederland. West Maas en Waal ligt in één van de gebieden die geschikt zou zijn voor de ondergrondse opslag van kernafval.

"Opslag van radioactief afval in de bodem, en zeker binnen de gemeentegrens en/of directe omgeving baart ons om meerdere redenen grote zorgen, zoals ook verwoord in het standpunt van het IPO. Volgens het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Nederland blijkt dat zeker in deze regio als gevolg van een waterlaag, eindberging van radioactief afval een risico vormt voor het grondwater. Daarnaast is er geen enkel bewijs dat opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond veilig is", aldus B en W van West Maas en Waal in de brief aan Verhagen.

Greenpeace is daartegen een actie begonnen, die door veel gemeenten wordt onderschreven.

Andere gemeenten die zich op dezelfde manier uitlieten zijn Rhenen en Montferland.