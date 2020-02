Burgemeester Barneveld over gaslek: was wel even kritiek

'Het was best wel even kritiek'.

Dat zei burgemeester Van Dijk van Barneveld over het gaslek in de Nicolaas Beetsstraat, waarvoor 100 mensen moesten worden geëvacueerd.



De oorzaak is nog niet bekend. 'Er waren geen graafwerkzaamheden in de buurt. Mensen zeiden wel dat ze het al een paar dagen roken. Ik zei, had dan even gebeld. 'Ja, daar denk je niet aan'.' Nu kon het zich een paar dagen verspreiden, ook in het riool.

'Veel vertrouwen in hulpdiensten'



'Mensen zijn altijd ongerust als ze zo'n bericht krijgen. We hebben ze vanaf het begin goed proberen te informeren. Ze hadden veel vertrouwen in de hulpdiensten, dat heeft u wel gezien. Gelukkig wist de brandweer heel snel waar de plek was', kijkt de burgemeester terug.

'Trots op de mensen'



De afwikkeling van de situatie ging goed. 'Je oefent regelmatig, maar als het echt in de praktijk werkt, ben je wel trots op de mensen.'

De burgemeester kreeg applaus van de bewoners toen hij aankondigde dat het lek dicht was en de mensen naar huis konden.