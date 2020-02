Raad verdeeld over rentree Van Meurs

De gemeenteraad van Arnhem is verdeeld over de aanstaande rentree van raadslid Martin van Meurs.

Die heeft een jaar in de cel gezeten voor bezit en verspreiding van kinderporno.

Van de benaderde partijen is de PvdA de meest uitgesproken tegenstander. "Ik vind het persoonlijk erg lastig. Ik ga zo min mogelijk met hem samenwerken", aldus fractievoorzitter Martien Louwers. Cris Lenting van de SP noemt de terugkeer "onwenselijk".

VVD, CDA en ChristenUnie stellen dat er juridisch niets is te doen aan de terugkeer van Van Meurs. Ze begrijpen dat diens gedragingen veel weerstand oproepen, ook bij hen, maar ze benadrukken dat Van Meurs daarvoor door de rechter is gestraft.

"Het is niet de taak van de raad om hem een extra straf te geven door hem te negeren", zegt Addy Plieger van de ChristenUnie. "We kunnen er beter niet al te veel energie in steken", vindt Leendert Combée van de VVD.

Ine van Burgsteden van het CDA durft er niet op vooruit te lopen hoe de raad Van Meurs zal ontvangen. "Wat het bijzonder ingewikkeld maakt is dat het niet gaat om een keer een slok te veel of om de fiscus, maar om iets wat maatschappelijk veel moeilijker ligt. Het is best wel spannend. We moeten kijken hoe het zich gaat ontwikkelen."

