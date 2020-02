Laatste wens doodzieke Isa (3) in Winterswijk: ik wil graag een kaartje

Isa (3) en Suus (8) zijn haar alles. Maar de jongste is ziek, ze wordt niet meer beter. Isa gaat dood.

Isa heeft een kwaadaardige hersentumor. De ziekte openbaarde zich twee jaar geleden. Vorig jaar leek het meisje de kanker te overwinnen. De hoop werd onlangs de bodem ingeslagen.



'Isa voelt het'

Monique: 'We weten sinds een maand dat Isa niet meer beter wordt. Verschrikkelijk is dat. Nee, we hebben het Isa niet verteld. Hoe vertel je zoiets aan een kind van drie? Maar ze voelt het.'

Op Radio Gelderland sprak Corine van Dijk met Monique Mengers, de moeder van Isa en Suus:



Haar grote zus Suus maakt de ziekte van Isa daarentegen bewust mee. 'Die twee zijn twee handen op een buik', weet moeder Monique. 'Maar Suus gaat gewoon naar school en als Suus een keer niet wil, blijft ze thuis. Dat hebben we met de school afgesproken.'

Leven in een achtbaan

Monique Mengers vertelt rustig en ogenschijnlijk zonder veel emotie over de achtbaan waarin zij, haar man Edwin (45) en de meiden zitten. 'Ik heb het verhaal van Isa al vaak verteld, dat scheelt. Maar zodra we de emotie in ons leven toelaten, trekken we het niet meer. We zijn nu ook al bezig de uitvaart van Isa te regelen. Dat lukt echt niet als je daarover gaat nadenken.'

Pasen eerder gevierd

Tijd voor plannen is er niet meer, realiseert Monique zich. 'We hebben enkele weken geleden al Pasen gevierd, omdat Isa het misschien niet zou halen.' Maar kleine Isa is er nog, ze is een vechter. En ze heeft nog maar één wens. 'Ik wil graag kaartjes en Suus ook.'



Het adres van de familie Mengers luidt: Haitsma Mulierweg 28, 7101 CA Winterswijk.