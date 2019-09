Crematoria houden open huis

De binnenkant van een oven in een crematorium bekijken, dat kon dit weekend bij veel crematoria, in onder meer Doetinchem, Dieren, Ede en Arnhem.

Cremeren bestaat deze maand 100 jaar in Nederland, dus hielden crematoria open huis.



Inmiddels worden er jaarlijks meer mensen gecremeerd dan begraven. Het percentage ligt nu boven de 60 procent. Jaarlijks stijgt dat gemiddeld met 1 procent.

Zo oud als de mensheid



Cremeren is zo oud als de mensheid. In de Bronstijd werden al urnen in hunebedden bijgezet. Lang bestond er uit geloofsovertuiging veel tegenstand tegen cremeren. Door de dode te begraven in plaats van te verbranden, 'bleef het lichaam intact en stond niets de wederopstanding en het eeuwige leven in de weg'.

Crematorium Dieren 60 jaar



Het crematorium Dieren viert dit jaar haar zestigste verjaardag en is het op een na oudste in Nederland. Het karakteristieke gebouw is inmiddels gemeentelijk monument geworden. Inmiddels zijn er 77 crematoria.