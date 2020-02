Binnenstad Doetinchem moet 'gevuld ei' worden, misschien met kabelbaan

Het zogenoemde ei, het hart van Doetinchem, moet gevuld en aangepakt worden. Inwoners, consumenten en ondernemers mogen vertellen hoe het 'ei' gevuld moet worden.

De afgelopen maanden heeft hoogleraar Gert-Jan Hospers de binnenstad geanalyseerd. Wat vooral duidelijk werd is dat de stad geen eigen identiteit heeft. Hospers heeft met tientallen mensen gesproken. Ook heeft stadswandelingen gemaakt om een indruk te krijgen van het centrum.



Groene, gastvrije of slimme stad, met kabelbaan?



Hospers adviseert de gemeente om een keus te maken over de uitstraling van de binnenstad. Hij oppert drie visies. Een 'Groene stad', waarbij de Oude IJssel bij het stadscentrum wordt betrokken en er veel aandacht is voor groen en water. De 'Gastvrije stad'. Hierbij moet het oude marktleven nieuw leven worden ingeblazen, met bijvoorbeeld een uitbreiding van markten. Ook kan Doetinchem kiezen voor de 'Slimme stad'. Innovaties en het 'nieuwe winkelen' krijgen dan meer aandacht. In de laatste visie zou de veelbesproken kabelbaan een optie kunnen zijn.



Inwoners aan zet

Het college van burgemeester en wethouders kiest bewust geen richting. 'Wij willen dat de burgers, consumenten en ondernemers laten horen wat ze willen', zegt wethouder Peter Drenth. 'Daar nemen we uitgebreid de tijd voor. Hoe we dat precies gaan doen, is nog niet helemaal duidelijk'. Het is volgens het college een nieuwe manier van besluitvorming. Wel moet in het najaar duidelijk zijn welke richting de stad opgaat.



Buitengebieden

Omdat het college inzet op een compacte binnenstad, moet de komende periode ook gekeken worden hoe de rest van Doetinchem moet worden ingevuld. 'De Terborgseweg valt bijvoorbeeld niet binnen het ei, maar is wel een hele belangrijke toegangsweg', aldus de wethouder.