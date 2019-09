Gelderse musea pakken uit

De musea organiseerden bijzondere activiteiten of waren gratis of tegen een kleine vergoeding te bezoeken.

In Gelderland deden onder meer Museum Het Valkhof in Nijmegen, Paleis Het Loo in Apeldoorn (foto), en het Stadsmuseum in Doetinchem mee.

Museumwoningen

In Arnhem waren voor het eerst zogeheten bewoonde museumwoningen van woningbouwvereniging Volkshuisvesting te bezichtigen. Het gaat onder meer om een gerenoveerde woning uit de jaren 20 aan de Vijverlaan.

Virtueel Museum



Doesburg gaf een eigen invulling aan het Museumweekend. In de Grote Kerk toonden particulieren hun verzameling aan de bezoekers. Er waren grote collecties peper- en zoutstellen, speelgoedbrandweerauto's en Latijns-Amerikaanse fluiten te zien. In het stadhuis konden mensen terecht met voorwerpen waarvan ze vermoedden dat ze uit de Tweede Wereldoorlog stammen. Twee archeologen gaven daar duidelijkheid over en legden het verhaal achter het voorwerp vast. Alle bezittingen die uit de Tweede Wereldoorlog stammen, komen met het bijbehorende verhaal op een website. Dit 'virtuele museum' wordt tijdens het Gelderse Museumweekend in oktober geopend.