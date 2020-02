Oekraïnedag in Paleis Het Loo Apeldoorn

Daar hield de stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraine (SPS N-O) een bijeenkomst. Ondanks de recente ontwikkelingen in Oekraïne, die het bestuur van de organisatie veel zorgen baren, had zij toch besloten de Oekraïne Dag door te laten gaan.

'Platform om de relatie te bevorderen'



Woordvoerder Frank Lind: 'We organiseren deze dag 2 keer per jaar. De dag is bedoeld voor mensen uit Oekraïne en Nederlandse mensen die er in geïnteresseerd zijn. Het is een platform om de relatie te bevorderen. De dag staat vooral in het teken van culturele activiteiten want als je een land beter wil leren kennen, moet je de cultuur leren kennen.'



'Hart onder de riem steken'



Door de ontwikkelingen in Oekraïne was de dag wat meer ingetogen. 'Het is nu ook bedoeld om elkaar een hart onder de riem te steken. We hebben de dag ook wel een beetje aangepast. We zijn sowieso niet zo van de disco maar vandaag hebben we nog iets meer klassieke muziek en voordrachten. Ook de ambassadeur komt spreken.'

Missie

De missie van stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraine is het maximaliseren van de bekendheid van Oekraïne in Nederland en het versterken van de betrekkingen tussen Nederland en Oekraïne op het gebied van cultuur, onderwijs, humanitair, sport en binnen het zakelijk leven. De organisatie wil de bekendheid van Oekraïne in Nederland en van Nederland in Oekraïne te bevorderen.