Boze fans NEC wachten spelersbus op

Bij stadion De Goffert wachtte een groep van ongeveer 150 mensen de spelersbus op. Meerdere stewards kregen op het plein rake klappen, zo laat een van de stewards weten. 'Het was behoorlijk angstig', aldus teammanager Ton Spaan zondagnacht.

Goed ontvangst in de Goffert pic.twitter.com/Eu3GfpKPOY — Harold Bastiaans (@HaroldForzaNEC) 8 maart 2014

'Rolluiken naar beneden'



Berichten dat ook spelers zijn aangevallen en geslagen, worden door Spaan ontkend. 'Daar is voor zover ik weet geen sprake van. 'Volgens getuigen gooiden de emotionele fans wel met verschillende voorwerpen naar de bus en spelers. Die konden later met hulp van de ME, de stewards en de NEC-directie de boze aanhang sussen. Ook de spelers Higdon en Koolwijk gingen in gesprek met de groep. 'Maar we moesten een uur binnen blijven en alle rolluiken gingen naar beneden. Dit zijn geen supporters', zegt Spaan.

Vrezen voor degradatie



NEC moet vrezen voor degradatie na de verloren wedstrijd in Kerkrade. De club uit Nijmegen staat laatste in de eredivisie. Jack de Gier zou ook geslagen zijn, maar de assistent-trainer beweert anders. De Gier toont zelfs enig begrip voor de actie. 'Dit zijn mensen met hart voor de club. Ze wilden hun emoties kwijt en dat snap ik. We hebben met wat mensen naar ze geluisterd, er is gepraat en daarna is iedereen naar huis gegaan.'