Onderzoek basisscholen

Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. De directeuren zeggen het meest te gaan bezuinigen op leerkrachten, leermiddelen en ondersteunend personeel.

Het onderzoek werd gedaan onder alle ongeveer 800 basisschooldirecteuren, een kwart van hen reageerde hierop.

Volgens ruim 60 procent van de directeuren kunnen ze duidelijk minder kwaliteit bieden door de bezuinigingen. Ook de huisvesting en de hygiëne zijn niet altijd voldoende. De directeuren geven zichzelf gemiddeld wel een ruime voldoende, gemiddeld een 7,5.

Ruim 1 op de 5 scholen in Gelderland is nodig aan vervanging of een grondige opknapbeurt toe. 37 % van de ondervraagde scholen geeft aan dat vervanging of reparatie geen directe noodzaak is en bijna een derde geeft aan dat de huisvesting goed is.

Ook de hygiëne op de scholen staat onder druk. Ruim een vijfde van de schooldirecteuren zegt dat de hygiëne op school slecht is. Op 49% van de scholen is de hygiëne weliswaar voldoende, maar vraagt het schoonmaken veel tijd van de leerkrachten of het onderwijsondersteunend personeel.

De actiebereidheid onder Gelderse basisschooldirecteuren is groot. 35% van de directeuren wil actief deelnemen aan acties tegen de bezuinigingen in het onderwijs. 45 % ondersteunt de acties wel, maar doet niet actief mee.

Klik hier voor het scholenonderzoek.