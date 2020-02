Geen vervolging mishandeling Jelte

Het OM besloot ze eerder al niet te vervolgen, maar de familie ging in hoger beroep. Het gerechtshof ziet geen heil in heropening, omdat er geen nieuw bewijs is.

De twee jongens van destijds 10 en 14 jaar zouden Jelte hebben geschopt en geslagen na een ruzie in een speeltuin in Elburg. De familie wijst vooral de oudste jongen aan als boosdoener. Sindsdien wordt geprobeerd om zijn toestand te verbeteren. Hij is onder meer in de VS behandeld.

De moeder van Jelte laat op de website van de Stichting Jelte weten ontzettend verdrietig te zijn over het besluit van het gerechtshof.