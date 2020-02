Thom de Graaf stopt als burgemeester

Hij is voorgedragen als voorzitter van de HBO-Raad, de branchevereniging van de hogescholen. De leden moeten de voordracht op 6 oktober nog goedkeuren.

De Graaf (54) is sinds januari 2007 burgemeester van Nijmegen. Hij volgde Guusje ter Horst op, ook al zijn voorganger bij de HBO-Raad.

De D66'er laat in een verklaring weten dat hij al had besloten dat hij niet voor een nieuwe termijn in aanmerking wilde komen. "Het was mijn bedoeling om na een periode van zes intensieve jaren nog een andere, nieuwe wending te geven aan mijn betrokkenheid bij en passie voor de publieke zaak. Dat is iets eerder gebeurd dan ik had gepland. Niet omdat ik uitgekeken ben op het stadsbestuur, integendeel, maar omdat toevallig nu een bijzondere functie is vrij gekomen."

De Graaf zegt dat hij met zijn vrouw "met ontzettend veel plezier" in Nijmegen blijft wonen. "Ik heb genoten van de goede samenwerking met het stadsbestuur en ben ervan overtuigd dat ik de stad in goede handen 'achterlaat'."

De Graaf zat eerder voor D66 in de Tweede Kamer, onder meer als fractievoorzitter, en hij was minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Zijn plan voor de gekozen burgemeester strandde in de Eerste Kamer. Sinds juni van dit jaar zit hij in de Eerste Kamer.

Reacties

De Graaf was niet echt een 'burgervader van alle Nijmegenaren', vindt SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. "Dat beeld is niet goed doorgekomen. Hij is wat afstandelijk. Dat is geen verwijt, maar het is dan lastig om dat gevoel over te brengen." Van Hooft vindt dat De Graaf de gemeenteraad wel "vrij goed" leidde.

Toen De Graaf aantrad, had Van Hooft het idee dat de D66'er twee volle perioden zou blijven. Maar gaandeweg werd hem duidelijk dat niet zou gaan gebeuren, vooral toen De Graaf Eerste Kamerlid werd voor D66. Van Hooft was daar fel op tegen. "Een burgemeester moet een neutraal persoon zijn en geen politicus. En daarnaast ontstaat het beeld van een bijklussende burgemeester."

VVD-fractievoorzitter Hayke Veldman vindt dat De Graaf goed heeft gefunctioneerd. Zo is De Graaf er in geslaagd om Nijmegen qua geschiedenis goed zichtbaar te maken. "Dat we de oudste stad zijn en dat hier een rijk verleden ligt." Veldman memoreert de aanwezigheid van de Britse prins Philip bij de 65e herdenking van de bevrijding van Nijmegen, in 2009.

Veldman noemt De Graaf een "politiek dier", iets wat hem wel eens in de weg zat in zijn rol als burgemeester. "Hij komt uit het Haagse. Hij was een politicus en hij is een politicus gebleven. Ik denk dat ie daar altijd wel een bepaald spanningsveld gevoeld heeft." Veldman gaat ervan uit dat De Graaf zich de komende maanden "met hart en ziel voor de stad blijft inzetten".

D66-fractievoorzitter Rob Jetten vindt het "erg jammer voor Nijmegen" dat De Graaf vertrekt. "Van mij had hij nog wel een paar jaar burgemeester mogen blijven." Jetten heeft er begrip voor dat de Graaf vertrekt. "Gezien zijn leeftijd is het nu wel hét moment als je voor je pensioen iets anders wilt gaan doen. Voorzitter worden van de HBO-Raad komt niet heel vaak op je pad. Ik denk dat Thom het wel erg moeilijk heeft gevonden om nu Nijmegen te verlaten."

Jetten vindt De Graaf vooral een "goede netwerker". "En hij kan op analytisch niveau heel snel denken en handelen." Net als Veldman vindt Jetten dat De Graaf er veel aan heeft gedaan om Nijmegen op de kaart te zetten als oudste stad van Nederland, en ook als kennisstad. "Daar plukken we nu al de vruchten van en dat blijven we de komende jaren doen." Ook Jetten vindt dat De Graaf niet echt een burgervader was. "Hij is misschien iets formeler dan andere burgemeesters."