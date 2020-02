Vijf jaar lang dertigduizend ganzen schieten

Hoewel het Ganzenakkoord eind vorig jaar sneuvelde, wil de provincie in 5 jaar tijd de stand van het aantal grauwe ganzen terugbrengen naar 28.000. Om dat te bereiken moeten er jaarlijks 30.000 ganzen worden gedood.



Boer Henk Emmerzaal in Angeren verbouwt wintertarwe, aardappels en suikerbieten. 'We proberen de stand te reguleren. Daarvoor verjagen we de ganzen en schieten we ze ook af. We moeten de ganzen echt aanpakken, het aantal is namelijk gigantisch explosief gestegen. Niet alleen van de grauwe ganzen die altijd hier blijven, maar ook van de overwinteraars. De omstandigheden zijn erg goed voor de ganzen hier en er zijn nauwelijks andere bedreigingen, zoals de zeearend voor sommige ganzen. Het zijn slimme dieren dus blijven ze hier zitten.'



Koppelvormende ganzen



Teun Achterkamp van de Fauna Beheer Eenheid in Gelderland: 'Vorig jaar zijn we ook in Gelderland direct aan de slag gegaan met het landelijk Ganzenakkoord. Dat betekende dat ook vorig jaar koppelvormende ganzen konden worden geschoten. Het schudden van eieren en verstoren van nesten mocht al. De aanpak is vooral gericht op de blijvende ganzen. Voor de trekganzen geldt de winterrust, daar blijf je vanaf. Ook in de zomer mag je de blijvende ganzen aanpakken.'

Aanpak standganzen

Volgens Achterkamp wil gedeputeerde Van Dijk dichtbij het oorspronkelijke akkoord blijven. 'Dus winterrust voor de trekganzen en aanpak van de standganzen. Concreet voor dit jaar is dat: Per 1 februari de aanpak van de koppelvormende ganzen. Per 1 maart start seizoen schadebestrijding, wat betekent dat je mag verjagen met ondersteuning door afschot, je schiet 2 ganzen neer, de rest vliegt weg. Per 1 april standregulatie, dat wil zeggen dat we gaan proberen het aantal ganzen te reguleren in de probleemgebieden. Dat zijn het Rivierengebied, langs de IJssel en de Gelderse Poort.'



Ganzenpoep in plassen



Boer Emmerzaal is zelf ook jager binnen de plaatselijke wildbeheereenheid. 'We verjagen en schieten niet voor de lol. Het is echt een probleem. Sowieso zou de provincie meer uitleg moeten geven. Dat wij bezig zijn een probleem op te lossen voor de landbouw, maar ook voor alle inwoners van Gelderland. Bijvoorbeeld bij de Rijkerswoerdse Plassen zitten zoveel ganzen, daar kun je niet meer zwemmen of recreëren, zoveel poep ligt er, ook in het water. Ik heb een akkerbouwbedrijf met wintertarwe, aardappelen en suikerbieten. Om de ganzen af te mogen schieten, moet ik vlaggetjes neerzetten. Maar daardoor is het een heuse landingsbaan en weten de ganzen precies waar ze moeten wezen.'