Burgemeester Bruls: doe aangifte tegen NEC-tuig

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft hard uitgehaald naar iedereen die betrokken was bij de ongeregeldheden van afgelopen weekend.Het ging zaterdagavond mis toen de spelersbus van de Nijmeegse club terugkeerde na de 3-1 nederlaag tegen Roda JC.

Zo'n 200 supporters wachtten de bus op en ruim 10 fans zochten de confrontatie met de spelers en daarbij werd ook geduwd.



De afgelopen tijd was er een reeks aan incidenten met NEC-supporters waarbij ook gewonden vielen. De burgemeester is het zat. 'Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de goede supporters nu eens afstand gaan nemen van dit tuig en aangifte doen, bijvoorbeeld tegen de mensen die de vuurwerkbom gooiden tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht', aldus Bruls tegen Omroep Gelderland.



Komend weekend extra politie

'We kunnen dit niet gebruiken en hebben alle energie nodig om NEC in de eredivisie te houden.' Komend weekeinde speelt NEC in Nijmegen opnieuw tegen FC Utrecht, dan voor de competitie. De burgemeester heeft dan extra politie tot zijn beschikking.



Bruls zit al langer met de problemen bij de voetbalclub in zijn maag. 'Ik maak me al twee jaar zorgen, hoewel het sinds de vuurwerkbom tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht best wel goed gaat.'

Eerder trok de burgemeester de vergunning in van café Goffertzicht, dat populair was bij de harde kern van NEC.