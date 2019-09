Wethouder Arnhem stapt op na geldproblemen bij modespektakel

Ruim een week voor de verkiezingen stapt hij op.

'De MoBa heeft vooral zelf verantwoordelijkheid, maar ik ben en blijf als bestuurslid ook verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Ik betreur dat ik onvoldoende steun krijg om de zaak op de lossen,' zei Van Wessem vanavond tegen de Arnhemse gemeenteraad.

Flinke schuld



De MoBa van 2013 heeft een enorme schuld achtergelaten. Vorige week maakte de gemeente Arnhem bekend dat ze daar niet meer voor wil opdraaien. Het evenement heeft een schuld van 110.000 euro achtergelaten. De gemeente legde eerder al wel 160.000 euro bij.



Weth. @MWessem trekt conclusies uit MoBA13 @MoBAtweets . Hij ervaart te weinig steun en treedt daarom per direct af. pic.twitter.com/l2eC9VAvZc — CDA Arnhem (@CDAArnhem) March 10, 2014

Ondernemers woedend

Ondernemers die hebben meegewerkt aan de biënnale zijn gevraagd om openstaande facturen voor een groot deel kwijt te schelden. Het gaat dan om bijvoorbeeld een transportbedrijf en het bedrijf dat het geluid regelde. Zo`n 25 ondernemers hebben met elkaar meer dan 100.000 euro tegoed. Ze willen dat de gemeente en provincie voor de schulden opdraaien.

Bodemloze put?

De begroting van 2013 was ruim 2,1 miljoen euro, zo stond te lezen in de subsidieaanvraag. Dat was minder dan voorgaande jaren. Het is onduidelijk hoeveel het evenement oplevert. Bezoekers geven geld uit in de stad Arnhem, en komen in sommige gevallen later terug bij de modewinkels.

MoBa begon al met flinke schuld

De Mode Biënnale van 2013 begon al met een flinke schuld van de voorgaande editie. De artistieke leiding was in handen van trendvoorspeller Lidewij Edelkoort. In dagblad De Gelderlander zei ze maandagochtend nog dat ze vreest dat haar eigen bedrijf failliet dreigt te gaan omdat ze zelf geld in het evenement heeft gestoken. Ook zij wil dat de gemeente Arnhem de schulden betaalt, omdat de gemeente beloofd zou hebben om alle risico`s af te dekken.