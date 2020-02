Pinautomaat Beesd komt niet terug

Die werd eerder door de bank naar een winkel verplaatst vanwege het gevaar van ram- en plofkraken. Volgens de actievoerders is die plek in een winkel met kantoorbenodigdheden niet goed bereikbaar voor mindervaliden.



Via internet werden een kleine 800 handtekeningen opgehaald. In een gesprek met de Rabobank dinsdag werd duidelijk dat de bank niet op andere gedachten is te brengen. De bank zegt dat het een richtlijn is om geen pinautomaten te plaatsen als er twijfel bestaat over de veiligheid van de bovenliggende appartementen in het geval van een ramkraak. In Beesd is dat het geval.