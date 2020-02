Wakker Dier: melkonderzoek WU is reclame

De stichting vindt dat de universiteit reclame heeft gemaakt voor melk.

De universiteit meldde november vorig jaar in een persbericht dat uit onderzoek blijkt dat melk goed is tegen hart- en vaatziekten. De ondertitel was 'Joris Driepinter had toch gelijk'. Daarna volgde een artikel in een tijdschrift van de universiteit met de titel 'Joris Driepinter voorkomt hartziekten'.

Volgens Wakker Dier is dat feitelijk onjuist en is er sprake van misleiding. Volgens de stichting is het onderzoek door de zuivelindustrie gefinancierd. De universiteit gaat nog verder dan een reclamebureau, zegt Wakker Dier. "In reclames zijn deze claims al lang verboden."

Een uitspraak van de Reclame Code Commissie moet meer duidelijkheid opleveren over de grenzen van wat de universiteiten zich kunnen permitteren in de communicatie over de gesponsorde studies.

De universiteit zegt dat er niets mis is met het onderzoek. Een woordvoerder noemt de aantijging van Wakker Dier "een beetje zot". Door resultaten van eerdere onderzoeken te analyseren kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat het risico op hart- en vaatziekten 18 procent lager is als je drie glazen melk per dag drinkt.

De woordvoerder erkent dat er nauwe banden tussen de universiteit en de zuivelindustrie zijn, maar die hebben volgens hem geen invloed op de resultaten.