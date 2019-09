Vakbonden verdeeld over 'akkoord' met NXP

De vakbonden FNV en CNV zijn verdeeld over een nieuwe cao met chipfabrikant NXP in Nijmegen.

FNV Metaal liet dinsdag weten dat er maandagavond met NXP alsnog een akkoord is bereikt. Volgens CNV Vakmensen is het nog niet zover; die bond vindt dat er nog een fors verschil zit tussen de eisen in het ultimatum en wat er nu op tafel ligt.



Het onderhandelingsresultaat voorziet onder meer in een structurele loonsverhoging van 2,5 procent per 1 maart 2014 en per 1 januari 2015 een structurele loonsverhoging van 1,75 procent. Daarnaast komen medewerkers nog in aanmerking voor individuele loonsverhogingen.



FNV: mooie afspraken



De onderhandelingen verliepen moeizaam. Het conflict was zo hoog opgelopen dat er vorige week dinsdag in Nijmegen een poortactie werd gehouden. Ongeveer 450 werknemers deden daaraan mee.



FNV-bestuurder Gerald Maenen spreekt van 'mooie afspraken'. 'Die waren niet gelukt zonder de actiebereidheid bij de werknemers. Dankzij 450 actievoerende werknemers krijgen de NXP'ers een mooie loonsverhoging en meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Ook werd de onvrede over de oneerlijke bonusregelingen door NXP erkend. De werknemers hebben hiervoor geknokt en er een geweldig resultaat uitgesleept.'

CNV: minder dan we wilden

CNV-onderhandelaar Arthur Bot stelt vast dat er nu geen sprake is van 4,5 procent meer loon. Per 1 maart komt er weliswaar 2,5 procent bij en per 1 januari 2015 nog eens 1,75 procent, maar de medewerkers moeten ook meer pensioenpremie gaan betalen. Met ingang van 1 juli 2014 wordt de bijdrage verhoogd van 1,7 naar 2,7 procent. Ook wordt de bonusregeling volgens Bot niet op die manier aangepast zoals de bond had gevraagd.



CNV Vakmensen legt het onderhandelingsresultaat woensdag neutraal aan de leden voor.