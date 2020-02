Evaluatie accijnsverhoging niet eerder

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil niet eerder dan in mei gaan kijken naar de effecten van de accijnsverhoging op brandstof voor de pomphouders in de grensstreek.

Dat zei de bewindsman dinsdag nog eens tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Merkies had hierover vragen gesteld.

Enkele dagen geleden bleek uit cijfers van brancheorganisatie Bovag dat de pomphouders aan de grens te maken hebben met een omzetdaling van 40 procent sinds de accijnsverhoging. Vanwege de hoge brandstofprijzen gaan automobilisten massaal over de grens in Duitsland tanken. Daarmee dreigt voor veel pomphouders een faillissement. Staatssecretaris Wiebes zegt dat de cijfers waarover het kabinet nu beschikt, nietszeggend zijn.

Herziening belastingstelsel



In het vragenuurtje ging het over uitspraken van minister Dijsselbloem dat het tijd is voor een ander belastingstelsel. Dat was geen proefballon, zei Wiebes. Het kabinet wil volgens Wiebes de lasten op arbeid verlagen, maar het onderzoekt welke manier het verstandigst is.

Wageninger Dijsselbloem pleitte zondag tijdens het politiek café Piment in Doetinchem voor een herziening van het belastingstelsel. De PvdA-minister denkt dat de lasten op arbeid omlaag kunnen om zo de werkgelegenheid te stimuleren. Volgens hem is de vorige herziening van de belastingen alweer een tijd geleden.

Vragen Pechtold



D66-leider Pechtold besloot Kamervragen te stellen. Volgens hem is er sprake van een koerswijziging van het kabinet. Wiebes zei in de Kamer dat het een 'heilige plicht is om na te denken of te filosoferen over de mogelijkheden om de lasten te verlagen.

Pechtold noemde filosoferende ministers 'altijd gevaarlijk'. Het verhogen van de belasting op spaargeld en vermogen, ook door Dijsselbloem als optie genoemd, is volgens de D66-leider onverstandig. Dat ontmoedigt het sparen en zet de multinationals aan om hun geld in het buitenland te stallen.

Nu geen drastische hervorming



Wiebes benadrukte dat dit niet het moment is om het belastingstelsel drastisch te hervormen, maar dat het wel tijd is om er voor de langere termijn over na te denken. Een commissie onder leiding van de huidige financiële topman van ABN AMRO, Kees van Dijkhuizen, deed daar vorig jaar voorstellen over. Het kabinet zal daar voor de zomer officieel op reageren, zei Wiebes.