Kinderen planten duizenden bomen, maar niet in Lingewaard

Het was Nationale Boomfeestdag. In Lingewaard ging het feest niet door. Bij het bedrijf dat de ongeveer 12.500 boompjes daar zou leveren, was niet bekend dat de boomfeestdag een week is vervroegd.

Normaal gesproken is de boomfeestdag op de derde woensdag van maart. Maar omdat er dan gemeenteraadsverkiezingen zijn, wordt de boomfeestdag eerder gehouden.



De 12 basisscholen in Lingewaard hebben de leerlingen maandag laten weten dat het evenement niet doorgaat. In Gendt kwam woensdag één scholier vergeefs met een schepje aanzetten. In Lingewaard is nu besloten om de boomfeestdag 'gewoon' volgende week woensdag te houden.

Boomfeestdag in Apeldoorn:



Nationale viering in Park Lingezegen



De nationale viering is in Park Lingezegen, een landschapspark in aanleg van 1700 hectare tussen Arnhem en Nijmegen. Zo'n 650 kinderen en 450 volwassenen, onder wie politici, planten hier honderden bomen en struiken.

Op 10 april 1957 was in Apeldoorn de eerste officiële landelijke Boomplantdag, zoals de dag toen heette. Er waren toen 1600 kinderen bij aanwezig. Nu doen er volgens de Stichting Nationale Boomfeestdag ruim 115.000 kinderen in zo'n 350 gemeenten mee. Ze planten ruim 200.000 bomen en struiken.