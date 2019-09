Songfestivalliedje Ilse DeLange en Waylon toch niet gelekt

3FM-dj Giel Beelen draaide het woensdagmorgen in zijn programma, maar later gaf hij toe dat het een geintje was.

Beelen liet zogenaamd een fragment horen van Calm After The Storm. Volgens hem ging het om een repetitieversie. Beelen wilde niet zeggen hoe hij aan de opname was gekomen.

Ilse DeLange ontkende op Twitter al snel dat zij met Waylon in het fragment is te horen.



Later gaf Beelen toe dat het niet echt was.

Ilse DeLange en Waylon, alias The Common Linnets, spelen het liedje vanavond voor het eerst in De Wereld Draait Door, om 19.00 uur op Nederland 1. Donderdagmorgen is de officiële versie te horen in het Radio 2-programma Gouden Uren.