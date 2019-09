Anna Jochemsen: het valt een beetje tegen!

De Paralympische Winterspelen in het Russische Sotsji verlopen vooralsnog niet zoals alpineskiester Anna Jochemsen het had voorgesteld.

De Bennekomse slaagde er woensdag niet in een medaille te behalen op de slalom.

Slalom is haar favoriete onderdeel



'Ja, het valt een beetje tegen. Vandaag was mijn favoriete onderdeel met de slalom. En daar begon ik heel goed op.' Jochemsen was tweede na de 1e run en had het mooie vooruitzicht op een olympische plak op dit onderdeel. 'Daar was ik ook heel blij mee. Maar ook al sta je zo goed, je moet risico's nemen, anders verlies je die tweede plek. Ik ben er dan ook vol risico ingegaan en heb daar geen spijt van. Maar daardoor kwam ik wel in een onbalans.' In de 2e run ging Anna onderuit, waardoor ze genoegen moest nemen met een plek in de middenmoot.

Eerder ook al onfortuinlijk

Op de supercombinatie, afgelopen dinsdag lag Jochemsen er ook al snel uit. Na 5 poortjes schoot een ski los. 'Dat was geen materiaalpech. Het is maar goed dat die ski losschoot. Anders had ik mijn knie verdraaid. Maar het was heel zuur. Daardoor was ik ook des te blijer dat ik vandaag heb kunnen laten zien wat ik waard ben. Natuurlijk moet je het wel afmaken, anders heb je nog niets.' Jochemsen haalde dinsdag de finish op de slalom dus niet en mocht daarom niet starten op het 2e onderdeel.

Verwacht niet veel van de reuzenslalom



Op de laatste dag van de Spelen, aanstaande zondag, wacht voor Jochemsen nog één onderdeel: de reuzenslalom. 'Daar verwacht ik niet veel van. Reuzenslalom is niet echt mijn ding. Het staat alleen maar op de planning omdat het de laatste dag was. Dan hoef je geen krachten meer te sparen. Maar in januari ben ik nog derde geworden op een wereldbekerwedstrijd reuzenslalom en dat was met dezelfde soort omstandigheden, dus ik vecht me wel naar beneden. En de meiden die nu op het podium staan zijn niet de favorieten. Dat komt omdat er zoveel uitvallen door die omstandigheden. Er kan zondag op de slalom dus ook weer van alles gebeuren.



Slechte omstandigheden



De afdalingen van dinsdag werden enkele uren uitgesteld vanwege het slechte weer. Er hing een dikke mist en het regende hard op de berg. Maar daar is Jochemsen niet gevoelig voor. 'Nee, het weer is voor voor niemand perfect. Dat verhaal had je ook al met de Olympische Spelen. Maar ze zijn met z'n allen nu hard bezig om de condities zo goed mogelijk te krijgen. En iedereen moet ermee dealen en degene die dat het beste doet die wint! Ik ben juist degene die zich daardoor niet van de wijs laat brengen. Ik vecht me gewoon naar beneden!'



Even een paar dagen rust



Omdat het wedstrijdschema wat is omgegooid, heeft de Bennekomse haar agenda nu voor een paar dagen leeg. 'Ik kan mijn rust goed gebruiken. Even drie dagen helemaal tot rust komen en mijn krachten sparen. Zondag ben ik er weer helemaal klaar voor!'

