CNV-leden wijzen cao NXP af

Een meerderheid van de ongeveer 50 leden die woensdag op een ledenraadpleging afkwamen, vindt het onderhandelingsresultaat onvoldoende. De leden van FNV Bondgenoten kunnen zich er nog tot en met 28 maart over uitspreken.



Het onderhandelingsresultaat voorziet onder meer in een structurele loonsverhoging van 2,5 procent per 1 maart 2014 en per 1 januari 2015 een structurele loonsverhoging van 1,75 procent. Daarnaast komen medewerkers nog in aanmerking voor individuele loonsverhogingen.

'Fors verschil met eisen ultimatum'



CNV-onderhandelaar Arthur Bot zei dinsdag al dat er nog een fors verschil zit tussen de eisen in het ultimatum en wat er nu op tafel ligt. Zo is er geen sprake van 4,5 procent meer loon. Per 1 maart komt er weliswaar 2,5 procent bij en per 1 januari 2015 nog eens 1,75 procent, maar de medewerkers moeten ook meer pensioenpremie gaan betalen. Met ingang van 1 juli 2014 wordt de bijdrage verhoogd van 1,7 naar 2,7 procent.



Acties of cao zonder handtekening CNV



Er zijn nu 2 mogelijkheden. Of het CNV gaat door met acties - samen met andere vakbonden als de leden daarvan ook tegen stemmen - of er komt een cao zonder de handtekening van het CNV eronder.



Bestuurder Gerald Maenen van FNV Metaal spreekt van 'mooie afspraken'. 'Ik denk dat het maximale er uit is gehaald'. Maenen geeft maandag een toelichting aan de FNV-leden in Nijmegen.

Bij NXP werken zo'n 3300 mensen, van wie de meesten in Nijmegen. In Eindhoven staat het hoofdkantoor.