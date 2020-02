'Gemeenten kunnen extra taken niet aan'

Inwoners van Gelderland hebben er weinig vertrouwen in dat gemeenten de taken die ze er bij krijgen van het rijk ook goed zullen uitvoeren.

Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag in samenwerking met Omroep Gelderland.



7 van de 10 ondervraagden heeft er weinig vertrouwen in dat de gemeente de extra taken op het gebied van onder meer jeugdzorg, zorg en werk en inkomen goed gaat uitvoeren. Even zoveel ondervraagden zeggen zich zorgen te maken over de overheveling van de taken.

Samenwerken ja, fuseren nee

De meeste mensen zijn overigens tegen de nieuwe taken van de gemeentes. Als het dan toch moet, dan is een meerderheid voorstander zijn van het samenwerken met andere gemeentes op dat gebied. Maar liefst 85 procent staat daar positief tegenover. Fuseren met andere gemeentes is daarentegen weer een stap te ver: slechts 4 op de 10 is daar een uitgesproken voorstander van.

Nog veel kiezers zwevend



Uit het onderzoek blijkt verder dat zo'n 20 procent van de mensen nog geen idee heeft op wie ze volgende week moeten stemmen. Net als in alle andere provincies weegt ook in Gelderland het onderwerp 'lokale belastingen' het zwaarst bij het bepalen van de stem.

Op plaats 2 en 3 staan achtereenvolgens 'gezondheidszorg en welzijn' en 'behoud voorzieningen'. Criminaliteit, veiligheid en armoedebestrijding worden in Gelderland veel minder belangrijk gevonden bij het maken van een keuze.



Het complete onderzoek is hier te vinden