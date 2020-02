Politie toont beelden kettingrover

In de regio Nijmegen werden onlangs meerdere vrouwen, vooral ouderen, beroofd van hun gouden ketting. Bij een van die berovingen, woensdagmiddag 20 juli, is de dader vastgelegd door bewakingscamera's. Een week later werd een vrouw in Elst beroofd van haar halsketting.

Van die dader is een compositietekening gemaakt (zie boven). Het is mogelijk dezelfde man als in Nijmegen. De politie sluit niet uit dat hij voor meer berovingen verantwoordelijk is.

Klik hier voor het politiebericht.