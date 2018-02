Deel dit artikel:











Waterlepeltje terug in Achterhoek

ARNHEM - Het waterlepeltje is weer gezien in het Needse Achterveld in de Achterhoek.

Deze bijzondere plant was verdwenen sinds 1859. De plant is op verschillende plekken in het gebied teruggevondenen en lijkt hiermee definitief terug, zo meldt Staatsbosbeheer. Het waterlepeltje is zeer zeldzaam: hij komt maar op een enkele plek in Nederland voor. Ook andere verdwenen plantensoorten als dop- en struikheide, klokjesgentiaan en dwergvlas zijn weer terug in de Achterhoek. Het natuurgebied wordt sinds kort begraasd en daardoor worden de omstandigheden voor de oude soorten steeds beter. Sommige plantjes komen voort uit zaadjes die honderden jaren in de bodem hebben gezeten.