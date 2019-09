Mike ging met zijn stempotlood naar bed

Apeldoorner Mike van Woudenberg maakte heel wat reacties los met zijn grappige foto's en selfies van een enorm stempotlood die hij deelde via sociale media. Zijn boodschap: Ga vooral stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Van Woudenberg werd door de gemeente Apeldoorn gevraagd om te poseren voor een fotocampagne om Apeldoorners te bewegen naar de stembus te komen. Verschillende inwoners worden met het stempotlood afgebeeld op abri's en bushokjes in de stad. Toen de foto's voor de campagneposters eenmaal waren genomen, verdween het stempotlood in een kast op het gemeentehuis.

'Stemmen is je plicht'

Mike van Woudenberg: 'Ik vond dat zonde, ik heb de gemeente een email gestuurd en het potlood min of meer gekaapt.' Via Facebook en Twitter deelde hij foto's van het stempotlood. In de reacties startten discussies over het belang van stemmen. En dat was precies wat van Woudenberg had beoogd. 'Iedereen die mag stemmen, zou ook moeten gaan stemmen. Eigenlijk is het je plicht.'

Het verbaasde de Apeldoornse ondernemer hoeveel jonge mensen tegen hem vertelden dat ze nog nooit hebben gestemd, terwijl ze al jaren stemrecht hebben. "Die hebben nu een stemwijzer ingevuld en doen de komende verkiezingen voor de eerste keer mee. Dus dat potlood heeft voor heel veel discussie gezorgd, dat vind ik wel leuk."

De communicatievoorlichtster van de gemeenteraad van Apeldoorn is ook blij met de aandacht, alhoewel het ook wel een beetje knaagt. 'Ik had die postercampagne gemaakt en vond die erg mooi, maar toen Mike met het potlood ging toeren, ging het op de sociale media pas echt los.'

Rust

Het stempotlood is inmiddels weer terug op het stadhuis, want Mike van Woudenberg vindt het wel genoeg geweest. De gemeente gunt het potlood een aantal dagen rust. Op 19 maart schittert het potlood weer; geïnteresseerden mogen dan in het stadhuis op de foto met het stempotlood.