Belgische spiegelkarpers uitgezet in de Achterhoek

De Hengelsport Federatie Midden Nederland is zaterdag begonnen met het uitzetten van 120 spiegelkarpers in de Oude IJssel in de Achterhoek.

Het uitzetten is onderdeel van een twee jaar durend onderzoeksproject naar deze karper. De karpers komen uit België.



Volgend jaar worden er nog eens 120 exemplaren uitgezet. De Hengelsport Federatie gaat samen met Waterschap Rijn en IJssel onderzoeken hoe de spiegelkarper stand houdt. Dit omdat het vangen van karper in de Oude IJssel in de loop van de jaren steeds moeilijker is geworden. Frank Bosman van de Hengelsport Federatie: 'Karpers planten zich in Nederland wel voort maar de meeste jonkies worden in het eerste jaar door de snoek opgegeten. In de jaren 70 zijn er veel karpers uitgezet maar er gaan er elk jaar dood en de voortplanting gaat dus niet goed.'

Vis op de foto

Samen met het Waterschap gaat de Hengelsport Federatie bijhouden hoe het de uitgezette spiegelkarpers vergaat. Frank Bosman: 'Als een visser met een hengel zo'n karper terugvangt, vragen wij of hij een foto wil maken van het dier. Samen met de lengte, het gewicht en de vangplek kunnen wij dan in kaart brengen hoe het met de karper gaat. Elke karper heeft namelijk een uniek schubbenpatroon, daardoor is elke vis als individu te herkennen. Vissers kunnen ons die foto met info dan mailen.'

Voordat de vissen worden uitgezet worden ze ook gewogen, gemeten en gefotografeerd. Aan de hand van de foto's is het mogelijk om de vissen later te herkennen als ze worden terug gevangen. Het is zodoende mogelijk om te zien hoe snel de vissen groeien en of ze migreren door de vispassages. 'Als het goed gaat met de karper, gaat het ook goed met het water', aldus het waterschap.



Tien kilo aan de haak



In totaal worden er zaterdag 120 karpers uitgezet verspreid over de 3 stuwvakken van de Oude IJssel. Dit is de eerste van twee uitzettingen die worden uitgevoerd, per uitzetting wordt er één karper per hectare uitgezet. Na afloop van het 2 jaar durende project is de Oude IJssel 240 karpers rijker.

Het doel van de uitzetting is om het oude karper bestand aan te vullen zodat het vissen op karper ook in de toekomst mogelijk blijft. Daarnaast wordt er door het uitzetten van spiegelkarpers meer variatie aangebracht in het karperbestand. Voor de uitzetting werden er voornamelijk nog schubkarpers gevangen. Een (karper)visser vangt graag verschillende typen karpers. De uitgezette spiegelkarpers hebben potentie om erg snel te groeien waardoor het binnen enkele jaren al mogelijk is om vissen van meer dan 10 kilo te vangen aan de hengel. De Federatie hoopt dat de uitzetting leidt tot betere vangsten en een impuls voor de hengelsport langs de Oude IJssel.