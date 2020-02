Oehoe buiten beeld webcam 'Beleef de Lente'

Voor de achtste keer op een rij start 'Beleef de Lente'. Vier maanden lang, 24 uur per dag, kan iedereen weer meegenieten van de belevenissen van verschillende vogels. Vogelbescherming zorgt voor de webcams bij de nesten. Nieuw dit jaar zijn de zeearend en de spreeuw. Naast deze twee worden de slechtvalk, torenvalk, steenuil, ooievaar, koolmees, gekraagde roodstaart en oehoe gevolgd. Maar vlak voordat de camera's vandaag weer aangaan, lijkt het oehoepaar uit Winterswijk een ander nest te hebben gevonden. En dus laat de webcam in de Achterhoek vooralsnog een leeg nest zien.

'Helaas pindakaas'



Oehoekenner Gejo Wassink: 'Helaas pindakaas voor 1 miljoen kijkers ben ik bang. De oehoe heeft zich meer verstopt, meer naar achteren in het gebied en daardoor nu niet meer in beeld. Ze zit wel goed op het nest, ze zit al minimaal een week op eieren maar misschien al wel zelfs 14 dagen. Eigenlijk waren we al jaren verwend, ze zat al zes jaar op hetzelfde nest en het is voor die vogels normaal om vaker van nest te wisselen. De webcam verzetten kan nu niet, dan verstoor je teveel. Zo'n webcam moet op zo'n 5 meter afstand staan anders is je infrarood beeld niet goed genoeg.' Overigens hoeven fans niet alles te missen, Wassink: 'Ik ga wel het verslag bijhouden voor 'Beleef de Lente'. Dus af en toe een fotootje en een verhaaltje.'

Kruisbergse bossen



Het gaat overigens goed met de oehoe in Nederland. Gejo Wassink: 'Afgelopen jaar hadden we 16 paren waarvan 1 in Gelderland en 1 in Overijssel, twee in Brabant en de andere 12 in Limburg. Vooral in Zuid-Limburg in de heuvels zitten er aardig wat. Ze hebben alleen niet allemaal nesten gehad. Van de jongen die er vorig jaar wel waren, zijn er 5 'gezenderd'. Eentje uit de Achterhoek hebben we heel lang kunnen volgen. Die vloog van Zutphen naar Deventer, naar Doetinchem. Daar heeft ze 66 dagen in de Kruisbergse bossen overwinterd. Daarna is ze toch weer verder getrokken naar Duitsland, toen terug naar Drenthe, weer terug naar Sauerland Duitsland. Dat is een oehoegebied bij uitstek. Toen is ze 70 kilometer in 1 nacht gevlogen naar het Duitse Dorsten weer richting Nederland. Daar is ze op een nestplek van oehoes geweest en daar weer verjaagd. Inmiddels is de batterij leeg en kunnen we haar helaas niet meer volgen. Van de 5 gezenderen, ontvangen we nog van 2 vogels een signaal. De zenders laden op in de zon.'



Zeearend



'Beleef de Lente' laat voor het achtste seizoen zien hoe vogels een nest bouwen, eieren leggen en hun kroost grootbrengen. Daar horen ook spannende momenten bij: vechtende slechtvalken, parende ooievaars, maar ook 'gaat de betreffende vogel een nest bouwen, of niet? En hoe zal het de jongen vergaan?' Een waar spektakel belooft de zeearend. Voor het eerst is deze grootste roofvogel van Nederland, met een vleugelwijdte van 2,5 meter, van dichtbij te bekijken. Het broedseizoen van deze grote arend begint al vroeg in het jaar en op en rond het nest zijn al twee, soms drie arenden te zien geweest. Verder is de spreeuw te zien. De laatste jaren is het aantal spreeuwen achteruit gehold, Vogelbescherming hoopt via de webcam meer te weten te komen van de oorzaak van de achteruitgang.

Steenuil en torenvalk zijn ook weer van de partij. Vorig jaar is van beide soorten het broedsel mislukt. Voor dit jaar is de steenuil al vaak bij de kast gesignaleerd en heeft de torenvalk haar nestkommetje al gedraaid.

Elke dag worden op beleefdelente.nl filmpjes getoond met de hoogtepunten van de dag en wordt, per vogel, een weblog bijgehouden. Kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen terecht op beleefdelentejunior.nl. De belevenissen van de vogels worden bijgehouden door de dagboekhouders.



Groot succes

'Beleef de Lente' is al jaren een groot succes. Bezoekers van over de hele wereld weten de webcams inmiddels te vinden. Vorig jaar volgden ongeveer 1,1 miljoen kijkers de vogels tijdens het broedseizoen. In totaal werd de website van de Vogelbescherming zo’n 49 miljoen keer bezocht.