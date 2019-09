God niet welkom in dankwoord promovendus

De Vries had veel aan zijn geloof gehad en wilde dat uitdrukken in de zin 'My Father God, thank You, it's the most wonderful thing to be loved and honoured by You' (Mijn Vader God, dank U, het mooiste wat er is, is door U bemind en geëerd te worden).



De Vries wilde promoveren als agrotechnoloog op een onderzoek naar mest. Volgens zijn promotor, hoogleraar Peter Groot Koerkamp, wilde het College voor Promoties de promotie afblazen als De Vries de gewraakte zin niet uit zijn proefschrift zou verwijderen. De Vries weigerde zichzelf te censureren en besloot daarom het hele dankwoord te schrappen.

Een dankwoord in een proefschrift is traditiegetrouw persoonlijk van aard. In het universiteitsblad Resource zei De Vries daarover dat het wel mag 'als een promovendus in zijn dankwoord drie pagina's over zijn paard schrijft alsof het God de Heer is.'

Strengere regels



De uitspraak van het College voor Promoties is gebaseerd op een half jaar oude regel dat in promoties aan de Wageningen Universiteit geen uitingen van politieke of religieuze aard passen. Daarom zijn alle verwijzingen naar religie verboden.

In de Volkskrant laat een woordvoerder van de universiteit weten dat die regels alleen nog maar strenger worden: 'Wij gaan alle andere dankwoorden nu ook onder de loep nemen. Er is de laatste jaren een wildgroei aan dankwoorden ontstaan. Mensen bedanken de voetbalclub, hun opa, hun oma, of hun vrienden in het café die hen er doorheen sleepten toen ze het niet meer zagen zitten. Wat we precies gaan doen, is nog niet duidelijk, maar de rector vindt dat de dankwoorden geserreerder moeten zijn dan nu.'

Professor Groot Koerkamp wil inhoudelijk niet meer op de zaak ingaan. Hij vindt dat de discussie nu intern gevoerd moet gaan worden. De promovendus zelf wil niet reageren.

'Dwingelandij'

Op Twitter laten veel mensen hun onbegrip voor het verbod blijken. SGP-voorman Kees van der Staaij is er ook niet over te spreken.

Verwijzing naar God in dankwoord bij proefschrift moet kunnen. Ik roep promovendi op niet te berusten in Wageningse dwingelandij! — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) February 28, 2014

