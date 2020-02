Politie onderzoekt: is het echt plas op de treinstoel?

De politie onderzoekt of een 18-jarige man uit Ederveen het afgelopen weekeinde echt op een bank in de trein heeft geplast.Als dat is vastgesteld, beslist het Openbaar Ministerie over een eventuele straf voor de man, die dat zou hebben gedaan.De NS deed maandag aangifte wegens vandalisme tegen de 'treinplasser'.

Op de foto die op sociale media circuleerde, leek het alsof de man in de trein van Arnhem naar Ede een bank onderplaste. Hij stelt dat het een grap was: hij verborg een spuitflesje water in zijn hand.

De politie heeft de jongen ondertussen gesproken en hij blijft bij zijn verhaal, aldus een woordvoerder. 'De vraag is dus nu: heeft hij geplast of niet?' Waarschijnlijk is later deze week bekend of de jongen wordt vervolgd.