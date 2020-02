'Neparts' al eerder in opspraak

uit Huissen is al eerder in opspraak geweest. Meer gedupeerden hebben zich inmiddels gemeld bij Omroep Gelderland.

De Telegraaf meldde vrijdag dat de man zichzelf arts noemt, maar niet als arts staat ingeschreven in het zogeheten BIG-register. De neparts uit Huissen heeft volgens de krant in China operaties laten uitvoeren op een kerngezonde Arnhemse vrouw van 65 jaar. B. beweerde dat de vrouw aan borstkanker zou lijden.

Wonderolie die niet werkt

Eén van de ontevreden patiënten besteedde meer dan 1000 euro aan een behandeling voor eczeem met 'goudolie', die niet werkte en niet werd vergoed door de verzekering. 'Het is nu 8 jaar later en ik ben nog steeds gefrustreerd dat zulke mensen nooit gestraft worden. Al die tijd heeft hij die praktijken in Huissen voort kunnen zetten.'



Een andere patiënte onderging een ontharingsbehandeling, die niet werkte omdat de haren te dik zouden zijn. Een andere schoonheidsspecialist verwijderde de haren binnen een paar behandelingen.

Luizenmiddeltje

In 2006 raakte B. in opspraak toen hij met een speciale camera hoofdluis constateerde bij 100 kinderen van de Jozefschool in Huissen. Hij verkocht ouders een middeltje tegen luizen. Meerdere ouders dienden een klacht in bij de politie toen de GGD constateerde dat maar 8 leerlingen daadwerkelijk hoofdluis hadden. Destijds stond B. in Huissen bekend als 'de shampooman'.

Strafrechtelijk onderzoek

Het Openbaar Ministerie is in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek begonnen naar Fred B. en het Medisch Centrum Sanit van hem en zijn vrouw. Het OM doet verder geen mededelingen over het lopende onderzoek.

Nooit voorgedaan als arts

Ineke Oosterbaan is ook patiënt bij Fred B. Zij is wel te spreken over de behandeling en zegt dat hij zich nooit als arts heeft voorgedaan: 'Toen ik om bepaalde medicijnen vroeg heeft hij mij doorverwezen naar mijn huisarts. Hij mag en wil geen medicijnen voorschrijven omdat hij in Nederland geen erkend arts is.'

Oosterbaan vertelt haar verhaal aan Omroep Gelderland omdat ze Fred B. totaal niet herkent in het verhaal in De Telegraaf. 'Die journalisten hebben een heksenjacht geopend, het is oneerlijk.' Ze gaat zaterdagmiddag langs bij Fred B. om hem te steunen: 'Hij zit er helemaal doorheen.'

Kwakzalverij

Bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij zijn geen klachten tegen B. binnengekomen. De vereniging pleit wel voor strengere regels. 'Iedereen mag zich homeopaat of therapeut noemen, het is geen beschermde titel', zegt bestuurslid Kees Renckens. 'Mensen met het nodige charisma kunnen veel schade aanrichten. Ze mogen bijvoorbeeld een diagnose stellen, ondanks dat ze geen arts zijn.'

Fred B. wil niet reageren op de aantijgingen en verwijst door naar zijn advocaat. Die was niet bereikbaar voor commentaar.