Ruime nederlaag Achilles '29 bij Excelsior

Achilles '29 had zaterdagavond weinig in te brengen in de uitwedstrijd tegen Excelsior.

De ploeg uit Groesbeek verloor met 3-0.



Nadat Veldwijk al dichtbij was geweest uit een corner, was het in de twintigste minuut raak voor de thuisploeg. Veldwijk maakte al zijn 21e van het seizoen nadat doelman Hengelman de bal losliet. Vlak daarna was Boean dichtbij voor Achilles '29, maar hij miste.

Na rust kwam Frank Hol in het veld voor Jop van Steen. Vlak daarna moest Thijs Hendriks er geblesseerd af, hij werd vervangen door Steven Edwards. Achilles '29 moest het hebben van spaarzame uitvallen tegen het veel sterkere Excelsior. De hoop op een Groesbeeks stuntje werd door Bokata de grond in geboord, 2-0. De wedstrijd was gespeeld, in de laatste minuut maakte Blij zelfs 3-0.



Achilles '29 moest het niet van het meegereisde Groesbeekse legioen hebben:

Het uitvak is helemaal leeg. De supporters van Achilles'29 vieren blijkbaar liever carnaval. #excach — SBV Excelsior (@excelsiorrdam) March 1, 2014

Opstelling: Hengelman; Verhoeven, Rijnbeek, Zeller, van de Groes; Rajas Boean, Schouw, Smits, Van Steen; Hendriks, Thoone.