Directeur SNUF wordt ijsboer

Jeroen Pohlmann opent in april zijn ijssalon aan de Dorpsstraat in Gendt. Dat meldt de website van het Algemeen Nijmeegse Studentenblad.

De 35-jarige Pohlmann heeft in het geheim geleerd voor ambachtelijk ijsmaker. Sinds 2009 is hij directeur van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds. Het fonds zet zich in voor studenten-activiteiten die niet door de overheid of de universiteit worden gesubsidieerd.

'Ik heb nu de leukste baan van de universiteit, maar heb straks de leukste winkel in de regio', stelt Pohlmann. 'Op de universiteit heb je het idee dat je in een gouden kooi zit. Van ijs wordt iedereen vrolijk.'

Pohlmann wil 8 à 9 maanden per jaar open zijn en ook leveren aan restaurants en bedrijven. Hij is geïnteresseerd in lokale en streekproducten, dat zal ook terugkomen in zijn ijs.